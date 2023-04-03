Roman Polkovnikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Polkovnikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Polkovnikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Polkovnikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Polkovnikov 18 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Полковников Роман Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Polkovnikov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPM yapmaktadır. Roman Polkovnikov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Khimki 2 futbol takımında oynamaktadır. FK Khimki 2 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Roman Polkovnikov'nin FK Khimki 2 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roman Polkovnikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Polkovnikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roman Polkovnikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Polkovnikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Master-Saturn

17 Ekim 2020 yılında Khimki II

1 Temmuz 2021 yılında Khimki 2

Roman Polkovnikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Polkovnikov şuan FK Khimki 2 takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

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