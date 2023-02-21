Roman Potocny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Potocny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roman Potocny kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roman Potocny ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roman Potocny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Potocny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roman Potocny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Potocny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roman Potocny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roman Potocny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roman Potocny 25 Nisan 1991 tarihinde Roudnice nad Labem şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Roman Potočný şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roman Potocny Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roman Potocny'nin SK Dynamo Ceske Budejovice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Roman Potocny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roman Potocny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Roman Potocny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roman Potocny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2009 yılında Sparta Prag U19

28 Temmuz 2009 yılında Bohemians U19

1 Temmuz 2010 yılında Bohemians 1905

1 Temmuz 2011 yılında Roudnice n. L.

30 Haziran 2012 yılında Bohemians 1905

20 Şubat 2013 yılında SFC Opava

30 Haziran 2013 yılında Bohemians 1905

1 Temmuz 2013 yılında FC MAS Taborsko

30 Haziran 2014 yılında Bohemians 1905

25 Temmuz 2014 yılında Sokol Brozany

15 Ocak 2015 yılında Teplice

27 Ocak 2017 yılında Slovan Liberec

29 Ocak 2020 yılında Banik Ostrava

8 Şubat 2021 yılında Fastav Zlin

30 Haziran 2021 yılında Banik Ostrava

6 Ocak 2022 yılında Viktoria Plzen

30 Haziran 2022 yılında Banik Ostrava

1 Temmuz 2022 yılında C. Budejovice

Roman Potocny kimdir

Roman Potocny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roman Potocny şuan SK Dynamo Ceske Budejovice takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Roudnice nad Labem (1997 - 2006)
VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem (2006 - 2009)
AC Sparta Praha (2009)
FC Bohemians Praha 1905 (2009 - 2010)

Roman Potocny Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 19 numaralı formasıyla 7 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Roman Potocny nereli

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