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Romantik aşıklar tatil sezonunu açtı! Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın deniz keyfi

Deniz sezonunu Bodrum'da açan Sinan Akçıl ve Burcu kıratlı romantik dakikalar yaşadı. Deniz keyfi yapan çift güneşli havanın tadını çıkardı.

Romantik aşıklar tatil sezonunu açtı! Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl'ın deniz keyfi

Magazin basınının romantik çiftlerinde olan Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.  Güzel oyuncu Kıratlı denize girerken, ünlü şarkıcı ise şezlongta güneşlenmeyi tercih etti. Burcu Kıratlı bir ara Sinan Akçıl'ı öpücüklere boğdu. Çiftin romantik anları ise objektiflere yansıdı.

ROMANTİK DAKİKALAR YAŞADILAR

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti pandemi sürecini fırsata çevirenlerden oldu. Tam kapanmanın ardından kademeli normalleşmeye geçilmesiyle, fırsat bulanlar kendilerini yazlık adreslere attı. 

Romantik aşıklar tatil sezonunu açtı! Burcu Kıratlı ve Sinan Akçılın deniz keyfi

Güzel oyuncu Burcu Kıratlı deniz keyfi yaptıktan sonra güneşlenen Akçıl'ın yanına uzandı. Kıratlı ve Akçıl çifti sohbet edip romantik dakikalar yaşadı. Öte yandan Sinan Akçıl'ın akşam saatlerinde ailesi ve eşinin düzenlediği yemekte pasta kesilerek 39’cu doğum günü kutlandı.

Romantik aşıklar tatil sezonunu açtı! Burcu Kıratlı ve Sinan Akçılın deniz keyfi

Sürpriz için Kıratlı'ya teşekkür eden Akçıl, "Eskiden 'genç kızların sevgilisi' diyorlardı. Şimdi 'Orta yaşlıların sevgilisi' olmasın" diyerek espri yaptı. Akçıl’a eşi Burcu Kıratlı’dan gelen doğum günü hediyesi sorulunca, "Henüz vermedi, saklıyor" cevabını verdi. Yakın bir arkadaşının konsol hediyesi aldığını söyleyen şarkıcı, "Kız çocuğum olsa bu kadar sevinirdim" şeklinde konuştu.

Romantik aşıklar tatil sezonunu açtı! Burcu Kıratlı ve Sinan Akçılın deniz keyfiRomantik aşıklar tatil sezonunu açtı! Burcu Kıratlı ve Sinan Akçılın deniz keyfi

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