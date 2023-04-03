Romaric Etonde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romaric Etonde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romaric Etonde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Romaric Etonde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Romaric Etonde 30 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Fransa,Kamerun uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Romaric Etonde Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Paris Saint-Germain U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paris Saint-Germain U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Romaric Etonde'nin FC Paris Saint-Germain U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Romaric Etonde Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://instagram.com/romaric.etonde/
Romaric Etonde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Romaric Etonde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Paris SG U17
1 Temmuz 2022 yılında Paris SG U19
Romaric Etonde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Romaric Etonde şuan FC Paris Saint-Germain U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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