Romario Dlamini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romario Dlamini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romario Dlamini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romario Dlamini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romario Dlamini 15 Ocak 1995 tarihinde Port Shepstone, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Romario Siyanda Dlamini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romario Dlamini Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Romario Dlamini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Romario Dlamini'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Romario Dlamini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Romario Dlamini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Romario Dlamini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romario Dlamini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Golden Arrows

27 Kasım 2020 yılında Uthongathi

1 Temmuz 2022 yılında Richards Bay

Romario Dlamini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romario Dlamini şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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