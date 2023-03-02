Romeo Akinola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romeo Akinola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Romeo Akinola kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Romeo Akinola ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.