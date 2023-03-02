Romeo Akinola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romeo Akinola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romeo Akinola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Romeo Akinola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Romeo Akinola 5 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. İngiltere,Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Romeo Akinola Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Albans City futbol takımında oynamaktadır. St. Albans City takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Romeo Akinola'nin St. Albans City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Romeo Akinola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Romeo Akinola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında QPR U21
1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2019 yılında Haringey
1 Temmuz 2020 yılında St. Albans City
Romeo Akinola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Romeo Akinola şuan St. Albans City takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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