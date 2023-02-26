Ronald Murillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Murillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronald Murillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronald Murillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronald Murillo 20 Ekim 2000 tarihinde Eloy Alfaro şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Ronald Daniel Murillo Montaño şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronald Murillo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ronald Murillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ronald Murillo'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ronald Murillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronald Murillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ronald Murillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronald Murillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Haziran 2017 yılında Uni. Católica B

1 Ocak 2019 yılında Norte América

1 Temmuz 2019 yılında Leixões A23

1 Temmuz 2020 yılında CF Estrela

30 Haziran 2021 yılında Leixões A23

1 Temmuz 2021 yılında SD Aucas

Ronald Murillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronald Murillo şuan SD Aucas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Deportivo Azogues (5/2014-12/2014, 2/2015-5/2015), SD Aucas (2/2016-12/2016), CS Norte América (-5/2014, 12/2014-2/2015, 5/2015-2/2016, 1/2017-6/2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.