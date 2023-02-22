Ronaldo Shani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronaldo Shani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronaldo Shani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronaldo Shani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronaldo Shani 29 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Ρονάλντο Σάνι şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronaldo Shani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SpoCoNet yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Thesprotos Igoumenitsas futbol takımında oynamaktadır. Thesprotos Igoumenitsas takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ronaldo Shani'nin Thesprotos Igoumenitsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ronaldo Shani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronaldo Shani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronaldo Shani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronaldo Shani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Atromitos Athen

25 Ağustos 2021 yılında Ast. Vlachioti

2 Şubat 2022 yılında Atromitos Athen

3 Şubat 2022 yılında AO Ypatou

4 Ağustos 2022 yılında SV 1910 Neuhof

22 Ocak 2023 yılında Thesprotos

Ronaldo Shani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronaldo Shani şuan Thesprotos Igoumenitsas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Ronaldo Shani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U17 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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