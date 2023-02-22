Ronan Doherty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronan Doherty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronan Doherty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronan Doherty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronan Doherty 10 Ocak 1996 tarihinde Buncrana şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronan Doherty Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ronan Doherty, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cliftonville FC futbol takımında oynamaktadır. Cliftonville FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ronan Doherty'nin Cliftonville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ronan Doherty Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronan Doherty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronan Doherty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronan Doherty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Institute FC

1 Temmuz 2019 yılında Cliftonville

Ronan Doherty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronan Doherty şuan Cliftonville FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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