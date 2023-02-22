Ronan Finn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronan Finn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronan Finn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronan Finn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronan Finn 21 Aralık 1987 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Ronan Michael Finn şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronan Finn Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ronan Finn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Ronan Finn'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ronan Finn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronan Finn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ronan Finn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronan Finn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında UCD

1 Ocak 2010 yılında Sporting Fingal

1 Ocak 2011 yılında Shamrock Rovers

1 Ocak 2015 yılında Dundalk FC

1 Ocak 2017 yılında Shamrock Rovers

Ronan Finn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronan Finn şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Cambridge United (-12/2004)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.