Ronan Hale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronan Hale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronan Hale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronan Hale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronan Hale 8 Eylül 1998 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İrlanda,Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Ronan Aiden Connolly Shea Chapman Hale şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronan Hale Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Ronan Hale, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cliftonville FC futbol takımında oynamaktadır. Cliftonville FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ronan Hale'nin Cliftonville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ronan Hale Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronan Hale isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronan Hale Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronan Hale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Birmingham U18

1 Temmuz 2016 yılında Birmingham U21

3 Ocak 2018 yılında Derry City

1 Ocak 2019 yılında Birmingham U21

10 Ocak 2019 yılında Crusaders

1 Ağustos 2019 yılında St. Pat's

1 Ağustos 2020 yılında Larne FC

1 Temmuz 2022 yılında Cliftonville

Ronan Hale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronan Hale şuan Cliftonville FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ronan Hale Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cliftonville FC (-2015), Birmingham City (2015-2016)

İrlanda U21 takımında 17 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

İrlanda U19 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

İrlanda U18 takımında 9 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 3 gol atmıştır.

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