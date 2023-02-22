Ronan Kalla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronan Kalla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronan Kalla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronan Kalla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronan Kalla 8 Mart 2003 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronan Kalla Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ronan Kalla'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ronan Kalla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronan Kalla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ronan Kalla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronan Kalla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Carrick Rangers

Ronan Kalla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronan Kalla şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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