Ronan Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronan Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronan Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ronan Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ronan Silva 18 Nisan 2000 tarihinde London şehrinde doğmuştur. İngiltere,Yeşil Burun Adaları uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ronan Silva Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ronan Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Farnborough FC futbol takımında oynamaktadır. Farnborough FC takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ronan Silva'nin Farnborough FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ronan Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ronan Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
24 Temmuz 2019 yılında Loughborough
14 Ağustos 2021 yılında Hendon
6 Eylül 2021 yılında Biggleswade Town
26 Şubat 2022 yılında Crawley Town
4 Mart 2022 yılında Eastleigh
31 Mayıs 2022 yılında Crawley Town
13 Ağustos 2022 yılında Lewes
1 Ocak 2023 yılında Crawley Town
6 Şubat 2023 yılında Farnborough
Ronan Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ronan Silva şuan Farnborough FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Conquest Academy
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.