Rönesans Rezidansı mimarı Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Şirketin ortakları kimlerdir tutuklandı mı? Kahraman maraşta meydana gelen 7.7 VE 7.6 10 ilde büyük bir yıkıma neden oldu. Hatay ilinde binlerce kişinin enkaz altında kaldığı yapılardan birisi ise Rönesans Rezidans idi. Sosyal medyada tepki toplayan Rönesans Rezidans'ın sahibi ve Mehmet Yaşar Coşkun merak ediliyordu. Peki Rönesans Rezidans'ın sahibi ve Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? İşte detaylar