Rönesans Rezidansı mimarı Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Şirketin ortakları kimlerdir tutuklandı mı?

Kahraman maraşta meydana gelen 7.7 VE 7.6 10 ilde büyük bir yıkıma neden oldu. Hatay ilinde binlerce kişinin enkaz altında kaldığı yapılardan birisi ise Rönesans Rezidans idi. Sosyal medyada tepki toplayan Rönesans Rezidans'ın sahibi ve Mehmet Yaşar Coşkun merak ediliyordu. Peki Rönesans Rezidans'ın sahibi ve Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? İşte detaylar

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Rönesans Rezidansı mimarı Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Şirketin ortakları kimlerdir tutuklandı mı?

Rönesans Rezidansın mimarı Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandığı bilgisine ulaşıldı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yakalanan Coşkun gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Peki Rönesans Rezidans'ın sahibi ve Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? İşte detaylar

MEHMET YAŞAR COŞKUN PARALARLA YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI

Hatay'daki Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurtdışına çıkmak isterken havalimanında yakalandı.

Hatay'da yıkılan Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un, paralarla birlikte İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına kaçmaya çalıştığı ihbarı edildi. İhbar üzerine hareket geçen polis ekiplerince bugün Coşkun'un İstanbul Havalimanı'ndan Karabağ'a çıkışı engellendi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat verilerek yakalanan Coşkun, gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.

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COŞKUN KARDEŞLER KİMDİR?

Coşkun kardeşler hakkında soruşturma başlatılarak yakalama kararı sosyal medyada da sıkça dile getirildi. Soruşturma birimleri, mimar Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu yönünde istihbari bilgi edindi.

Antakya'da İnönü Bulvarında bulunan 12 katlı, 250 dairelik Rönesans Rezidans komple çöktü.

Hatay'ın en sağlam binaları arasında gösterilen bina yüzlerce kişiye mezar oldu. Enkaz altında 800'ün üzerinde kişinin kaldığı belirtiliyor.

2013 yapımı tamamlanan rezidansı yapan şirketin, sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşarak rezidansın reklamı için "cennetten bir kare" yazdığı dikkat çekti.

Mimar Mehmet Yaşar Coşkun ve İnşaat Mühendisi Hüseyin Coşkun'un Karadağ'da danışmanlık şirketi olduğu biliniyor. 1999 depreminden sonra Rönesans Rezidans'ı yaptıkları dile getirildi.

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ANTİS YAPI İLE İLGİLİ BİLGİLER NELERDİR

Şirket, 4855 sicil numarası ile Hatay Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı.

Tam Şirket Unvanı: Antis Yapı Ticaret Limited Şirketi

Şirket Ortakları: Mehmet Yaşar Coşkun, Hüseyin Yalçın Coşkun, Dudu Berlin Coşkun.

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