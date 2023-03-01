Ronnie Vint kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronnie Vint Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronnie Vint adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ronnie Vint Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ronnie Vint 17 Temmuz 1996 tarihinde Greenwich şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ronnie Vint Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dulwich Hamlet futbol takımında oynamaktadır. Dulwich Hamlet takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ronnie Vint'nin Dulwich Hamlet ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Ronnie Vint Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ronnie Vint futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında Dartford
27 Kasım 2020 yılında Dulwich Hamlet
31 Mayıs 2021 yılında Dartford
8 Ekim 2021 yılında Dulwich Hamlet
18 Kasım 2021 yılında Dartford
29 Ocak 2022 yılında Dulwich Hamlet
Ronnie Vint Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ronnie Vint şuan Dulwich Hamlet takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Dartford FC (bis 2013)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.