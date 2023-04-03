Ronny Boakye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronny Boakye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronny Boakye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ronny Boakye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ronny Boakye {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Hollanda,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Ronald Boakye şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ronny Boakye Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ADO Den Haag U21 futbol takımında oynamaktadır. ADO Den Haag U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ronny Boakye'nin ADO Den Haag U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Ronny Boakye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ronny Boakye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Sparta Altyapı
1 Temmuz 2020 yılında ADO U17
1 Temmuz 2021 yılında ADO U18
1 Temmuz 2022 yılında ADO U21
Ronny Boakye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ronny Boakye şuan ADO Den Haag U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?UVS Leiden (-2015), Sparta Rotterdam (2015-2020), ADO Den Haag (2020-2022)
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