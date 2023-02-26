Ronwen Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronwen Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ronwen Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ronwen Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ronwen Williams 21 Ocak 1992 tarihinde Port Elizabeth, Eastern Cape şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Ronwen Hayden Williams şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ronwen Williams Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CCC yapmaktadır. Ronwen Williams, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ronwen Williams'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Ronwen Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ronwen Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ronwen Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ronwen Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında SuperSport Utd.

21 Temmuz 2022 yılında Sundowns

Ronwen Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ronwen Williams şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ronwen Williams Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Shatterprufe Rovers, SuperSport United

Güney Afrika takımında 1 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Afrika U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Afrika Olimpiyat takımında 1 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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