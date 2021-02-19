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  3. ROOT - Robotik Kodlama Online Turnuvası’nın ikinci kez düzenlenecek

ROOT - Robotik Kodlama Online Turnuvası’nın ikinci kez düzenlenecek

İlki geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Türkiye’nin en çok takım katılımına sahip, tüm süreçleri online gerçekleştirilen ilk ve tek robotik kodlama turnuvası bu yıl ikinci kez düzenlenecek.

ROOT - Robotik Kodlama Online Turnuvası’nın ikinci kez düzenlenecek

Ortaokul öğrencilerinin bilgi ve becerilerini geliştirdiği Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım ağırlıklı yarışmada STEM destekli içerikler büyük ilgi görecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle internet ortamında gerçekleştirilecek olan bu turnuva robotik kodlamanın temelini oluşturuyor. 

Turnuvaya katılacak olan herkese  ücretsiz olarak Scratch, Ürün Oluşturma ve Tinkercad eğitimleri verilecek. 

BİLGİ VE BECERİLER ÜLKE ÇAPINDA TEST EDİLECEK

Öğrencilerin algoritmik düşünce becerilerini geliştirmesi ve bilgilerini ülke çapında test etmesi için büyük bir fırsat sunan turnuvaya katılım ücretsiz olacak. 

Bir mentör(öğretmen, veli veya eğitmen) ve iki ortaokul öğrencisinden oluşan takım ile katılım sağlanacak olan bu turnuvaya siz de katılarak ülke genelinde bilgi ve becerilerinizi ölçebilir, birbirinden güzel hediyeler kazanabilirsiniz.

Öte yandan turnuvaya son katılım tarihi 13 Mart olarak duyuruldu.

Aşağıdaki linkten yarışma detaylarına ve başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

https://www.rokodemi.com/root
ROOT - Robotik Kodlama Online Turnuvası’nın ikinci kez düzenlenecek

Tayfun Altuntaş
Editör
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