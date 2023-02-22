Rory Brown kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rory Brown Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rory Brown adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rory Brown Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rory Brown 25 Mayıs 2000 tarihinde Londonderry şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İrlanda,Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Rory Francis Brown şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rory Brown Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Full Circle Sports Management yapmaktadır. Rory Brown, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glenavon FC futbol takımında oynamaktadır. Glenavon FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rory Brown'nin Glenavon FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Rory Brown Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rory Brown isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rory Brown Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rory Brown futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Wolves U18

1 Temmuz 2018 yılında Wolves U21

28 Ağustos 2019 yılında Institute FC

1 Ağustos 2020 yılında Glentoran

27 Ağustos 2021 yılında Ballinamallard

31 Mayıs 2022 yılında Glentoran

1 Temmuz 2022 yılında Glenavon

Rory Brown Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rory Brown şuan Glenavon FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rory Brown Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Crusaders FC, Wolverhampton Wanderers (2016-2019)

İrlanda U18 takımında 16 numaralı formasıyla 11 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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