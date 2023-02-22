Rory Donnelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rory Donnelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rory Donnelly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rory Donnelly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rory Donnelly 18 Şubat 1992 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Ruaridhri Donnelly şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rory Donnelly Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rory Donnelly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glentoran FC futbol takımında oynamaktadır. Glentoran FC takımına 31 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Rory Donnelly'nin Glentoran FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Rory Donnelly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rory Donnelly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rory Donnelly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rory Donnelly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Swansea

31 Ocak 2014 yılında Coventry City

4 Şubat 2014 yılında Swansea

8 Ocak 2015 yılında Tranmere Rovers

31 Mayıs 2015 yılında Swansea

1 Temmuz 2015 yılında FC Gillingham

31 Ağustos 2017 yılında Cliftonville

31 Ocak 2020 yılında Glentoran

Rory Donnelly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rory Donnelly şuan Glentoran FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Rory Donnelly Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey İrlanda U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

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