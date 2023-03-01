Rory Feely kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rory Feely Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rory Feely adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rory Feely Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rory Feely 3 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rory Feely Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Rory Feely, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Barrow futbol takımında oynamaktadır. AFC Barrow takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rory Feely'nin AFC Barrow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rory Feely Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rory Feely isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rory Feely Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rory Feely futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında St. Pat's

3 Ocak 2018 yılında Waterford FC

19 Kasım 2019 yılında St. Pat's

5 Ocak 2021 yılında Bohemians

5 Ocak 2023 yılında Barrow

Rory Feely Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rory Feely şuan AFC Barrow takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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