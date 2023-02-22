Rory Gaffney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rory Gaffney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rory Gaffney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rory Gaffney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rory Gaffney 23 Ekim 1989 tarihinde Tuam, Galway şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Rory Nicholas Gaffney şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rory Gaffney Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Platinum One Group yapmaktadır. Rory Gaffney, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 24 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Rory Gaffney'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Rory Gaffney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rory Gaffney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rory Gaffney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rory Gaffney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Mervue United

1 Temmuz 2011 yılında Limerick FC

1 Ocak 2015 yılında Cambridge Utd.

26 Kasım 2015 yılında Bristol Rovers

3 Ocak 2016 yılında Cambridge Utd.

14 Ocak 2016 yılında Bristol Rovers

1 Temmuz 2018 yılında Salford

31 Ağustos 2019 yılında FC Walsall

23 Şubat 2020 yılında Salford

24 Şubat 2020 yılında Shamrock Rovers

Rory Gaffney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rory Gaffney şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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