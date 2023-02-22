Rory Hale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rory Hale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rory Hale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rory Hale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rory Hale 27 Kasım 1996 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İrlanda,Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Rory Danny Hale şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rory Hale Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rory Hale, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cliftonville FC futbol takımında oynamaktadır. Cliftonville FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Rory Hale'nin Cliftonville FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rory Hale Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rory Hale isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rory Hale Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rory Hale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Aston Villa U21

4 Ağustos 2017 yılında Galway United

1 Ocak 2018 yılında Derry City

31 Ekim 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Crusaders

1 Ocak 2021 yılında Cliftonville

Rory Hale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rory Hale şuan Cliftonville FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Rory Hale Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U21 takımında 14 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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