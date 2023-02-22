Rory Mckeown kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rory Mckeown Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rory Mckeown adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rory Mckeown Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rory Mckeown 8 Nisan 1993 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Rory Paul McKeown şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rory Mckeown Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rory Mckeown, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crusaders FC futbol takımında oynamaktadır. Crusaders FC takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rory Mckeown'nin Crusaders FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rory Mckeown Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rory Mckeown isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rory Mckeown Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rory Mckeown futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Kilmarnock FC

20 Şubat 2014 yılında Cowdenbeath FC

26 Mayıs 2014 yılında Kilmarnock FC

1 Temmuz 2014 yılında Raith Rovers

31 Ağustos 2016 yılında Accrington St.

30 Aralık 2016 yılında Southport

7 Ağustos 2017 yılında Warrington

3 Ağustos 2018 yılında Morton

31 Ağustos 2019 yılında Team Wellington

22 Mart 2021 yılında Wellington Ol.

2 Temmuz 2022 yılında Crusaders

Rory Mckeown Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rory Mckeown şuan Crusaders FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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