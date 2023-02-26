Roscoe Pietersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roscoe Pietersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roscoe Pietersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roscoe Pietersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roscoe Pietersen 27 Ocak 1989 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Roscoe Heinrich Pietersen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roscoe Pietersen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roscoe Pietersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 19 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Roscoe Pietersen'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roscoe Pietersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roscoe Pietersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Roscoe Pietersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roscoe Pietersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Chippa United

1 Temmuz 2012 yılında SuperSport Utd.

15 Ocak 2015 yılında AmaZulu FC

30 Haziran 2015 yılında SuperSport Utd.

28 Ağustos 2015 yılında Vasco Da Gama

30 Haziran 2016 yılında SuperSport Utd.

30 Temmuz 2016 yılında Ajax Cape Town

13 Ağustos 2018 yılında Cape Umoya Utd.

19 Ağustos 2021 yılında Chippa United

Roscoe Pietersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roscoe Pietersen şuan Chippa United takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Hellenic FC, Battswood AFC, Milano United FC, Old Mutual Academy

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.