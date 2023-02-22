Ross Clarke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ross Clarke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ross Clarke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ross Clarke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ross Clarke 17 Mayıs 1993 tarihinde Kircubbin şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ross Clarke Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Ross Clarke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crusaders FC futbol takımında oynamaktadır. Crusaders FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Ross Clarke'nin Crusaders FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ross Clarke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ross Clarke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ross Clarke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ross Clarke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2012 yılında Linfield

30 Ocak 2018 yılında Ards FC

31 Mayıs 2018 yılında Linfield

1 Temmuz 2018 yılında Crusaders

Ross Clarke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ross Clarke şuan Crusaders FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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