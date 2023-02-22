Ross Glendinning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ross Glendinning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ross Glendinning adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ross Glendinning Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ross Glendinning 18 Mayıs 1993 tarihinde Newtownabbey şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ross Glendinning Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ross Glendinning, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ross Glendinning'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ross Glendinning Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ross Glendinning isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ross Glendinning Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ross Glendinning futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Ballyclare

1 Temmuz 2011 yılında Linfield

1 Temmuz 2011 yılında Linfield

1 Aralık 2011 yılında Linfield

1 Temmuz 2016 yılında Ballymena

1 Temmuz 2021 yılında Glentoran

1 Temmuz 2022 yılında Carrick Rangers

Ross Glendinning Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ross Glendinning şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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