Ross Larkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ross Larkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ross Larkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ross Larkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ross Larkin 10 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ross Larkin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 12 Haziran 2019 tarihinde katılmıştır. Ross Larkin'nin Linfield FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ross Larkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ross Larkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ross Larkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ross Larkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Portadown

12 Haziran 2019 yılında Linfield

Ross Larkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ross Larkin şuan Linfield FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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