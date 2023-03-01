Ross Staley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ross Staley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ross Staley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ross Staley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ross Staley 16 Haziran 1994 tarihinde Bristol şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Ross Jonathan Staley şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ross Staley Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Manurewa AFC futbol takımında oynamaktadır. Manurewa AFC takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ross Staley'nin Manurewa AFC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Ross Staley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ross Staley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2012 yılında Bristol Rovers
1 Temmuz 2013 yılında Yate Town
6 Şubat 2015 yılında Gloucester
21 Ağustos 2015 yılında Paulton
22 Ekim 2015 yılında Gloucester
23 Ekim 2015 yılında Shortwood
15 Ocak 2016 yılında Hereford
26 Ekim 2016 yılında Taunton Town
23 Ocak 2018 yılında Rockingham
1 Ağustos 2019 yılında Eastern Lions
16 Ocak 2020 yılında Taunton Town
14 Şubat 2023 yılında Manurewa AFC
Ross Staley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ross Staley şuan Manurewa AFC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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