Ross Stearn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ross Stearn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ross Stearn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ross Stearn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ross Stearn 17 Eylül 1990 tarihinde Bristol şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ross Stearn Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ross Stearn, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Taunton Town futbol takımında oynamaktadır. Taunton Town takımına 15 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Ross Stearn'nin Taunton Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ross Stearn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ross Stearn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
4 Ağustos 2009 yılında Forest Green
21 Eylül 2009 yılında Weston-super-M.
1 Ocak 2010 yılında Almondsbury
1 Temmuz 2011 yılında Chippenham
1 Temmuz 2012 yılında Weston-super-M.
1 Temmuz 2013 yılında Bath City
1 Temmuz 2015 yılında Sutton Utd
13 Kasım 2016 yılında Eastleigh
17 Kasım 2017 yılında Sutton Utd
3 Ocak 2018 yılında Bath City
20 Şubat 2018 yılında Sutton Utd
4 Temmuz 2018 yılında Bath City
7 Ağustos 2020 yılında Chippenham
15 Kasım 2021 yılında Taunton Town
Ross Stearn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ross Stearn şuan Taunton Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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