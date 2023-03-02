Ross Worner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ross Worner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ross Worner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ross Worner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ross Worner 3 Ekim 1989 tarihinde Hindhead şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Ross Nicholas Worner şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ross Worner Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havant & Waterlooville FC futbol takımında oynamaktadır. Havant & Waterlooville FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ross Worner'nin Havant & Waterlooville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ross Worner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ross Worner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ross Worner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ross Worner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Woking

5 Ağustos 2010 yılında Charlton Ath

1 Temmuz 2011 yılında Aldershot

14 Aralık 2012 yılında Eastbourne

14 Ocak 2013 yılında Aldershot

1 Temmuz 2013 yılında AFC Wimbledon

11 Eylül 2014 yılında Woking

5 Ocak 2015 yılında AFC Wimbledon

7 Temmuz 2015 yılında Sutton Utd

1 Temmuz 2018 yılında Chelmsford

24 Ağustos 2018 yılında Sutton Utd

5 Aralık 2018 yılında Maidstone

31 Mayıs 2019 yılında Sutton Utd

1 Temmuz 2019 yılında Havant & Water.

Ross Worner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ross Worner şuan Havant & Waterlooville FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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