Rosto ne demek, TDK'ya göre Rosto kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rosto ne demek? Rosto TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rosto kelimesi. Peki rosto ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rosto nedir, rosto kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Rosto kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Rosto kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ROSTO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rosto kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rosto kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre rosto kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Haşlandıktan sonra veya doğrudan doğruya kızartılarak pişirilen, dilim dilim kesilen et

