Roy Levy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roy Levy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roy Levy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roy Levy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roy Levy 13 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da רועי לוי şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roy Levy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Roy Levy'nin FC Ashdod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roy Levy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roy Levy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roy Levy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roy Levy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2020 yılında Hapoel Raanana

5 Kasım 2020 yılında Ramat haSharon

30 Haziran 2021 yılında Hapoel Raanana

6 Eylül 2022 yılında FC Ashdod

30 Haziran 2023 yılında Hapoel Raanana

Roy Levy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roy Levy şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roy Levy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hapoel Kfar Saba, Hapoel Raanana

İsrail U19 takımında 7 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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