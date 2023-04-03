Royce Openda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Royce Openda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Royce Openda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Royce Openda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Royce Openda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Royce Openda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Royce Openda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Royce Openda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Royce Openda 21 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur.  Gabon uyrukludur.Gerçek adı da Royce Drax Openda Owaga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Royce Openda Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Royce Openda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lorient B futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient B takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Royce Openda'nin FC Lorient B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Royce Opendaboyu ve yaşı kaç

Royce Openda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Royce Openda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2022 yılında Ch.Gontier

4 Ocak 2023 yılında Lorient B

Royce Openda kimdir

Royce Openda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Royce Openda şuan FC Lorient B takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Royce Openda nereli

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