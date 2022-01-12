Rozbif ne demek, TDK'ya göre Rozbif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rozbif ne demek? Rozbif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rozbif kelimesi. Peki rozbif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rozbif nedir, rozbif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ROZBİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rozbif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rozbif kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre rozbif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kızartılmak amacıyla hazırlanmış veya kızartılmış sığır eti parçası

