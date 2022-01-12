Son dakika | TBMM'den 'Kazakistan' bildirisi: Her türlü desteği vereceğizÜlke şokta! Ünlü manken Valentina Boscardin Mendes tam aşılı olmasına rağmen koronavirüse yenik düştü2022 Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 20291067512 Ocak 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 12.01.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı12 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 12 Ocak 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıUçuşlara kar engeli! HEAŞ'tan flaş açıklamaSon dakika | Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sona erdiLayık isminin anlamı nedir, Layık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?2022 Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 20291066613 Ocak okullar tatil mi? | Yarın okul var mı? | Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? 13 Ocak 2022 Perşembe
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Rozbif ne demek, TDK'ya göre Rozbif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Rozbif ne demek, TDK'ya göre Rozbif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Rozbif kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Rozbif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Rozbif nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Rozbif kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Rozbif ne demek, TDK'ya göre Rozbif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rozbif ne demek? Rozbif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rozbif kelimesi. Peki rozbif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rozbif nedir, rozbif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ROZBİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rozbif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Rozbif kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre rozbif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kızartılmak amacıyla hazırlanmış veya kızartılmış sığır eti parçası

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT