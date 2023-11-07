Rozetini Erdoğan taktı! İyi parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı

İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı.
İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye katıldı. Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MKYK toplantısında taktı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)