Rron Krueziu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rron Krueziu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rron Krueziu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rron Krueziu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rron Krueziu 7 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Kosova,İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rron Krueziu Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Team Ticino U18 futbol takımında oynamaktadır. Team Ticino U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rron Krueziu'nin Team Ticino U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rron Krueziu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rron Krueziu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Team Ticino U18
Rron Krueziu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rron Krueziu şuan Team Ticino U18 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Locarno, FC Lugano
Rron Krueziu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Kosova U17 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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