RTÜK'ten Akit TV'ye soruşturma

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV'nin ekran alt yazısında kullandığı ifadeyle ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

RTÜK'ün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV’nin kullanmış olduğu KJ/kuşak metni ile alakalı Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü kapsamında devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaretini yayınlayan Akit TV, ekran alt yazısında, "Devletin zirvesi Anırkabir'de" ifadelerine yer verdi. Olayın büyük tepki toplaması üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Akit TV yetkilileri, KJ'nin yanlışlıkla o şekilde yazıldığını ve üzgün olduklarını belirtti. "Yapılan yazım hatasından dolayı üzüntümüzü paylaşmak istiyoruz." ifadelerine yer verilen açıklama, vatandaş için yeterli olmayınca konu gündemde kalmaya devam etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu da AKİT TV'nin skandal hatasına çok sert bir tepki gösterdi. Twitter hesabından AKİT TV'nin KJ'sinin fotoğrafına yer veren paylaşımda bulunan Vahapoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar hata falan değil... Bu ucuzlukları gördükçe Neyzen Teyfik’e atfedilen şu mısralar geliyor aklıma; "Geldikleri gibi gitmediler; kimi itini bıraktı, kimi bitini. Kimi de piçini bıraktı!.. Yoksa bu kadar şerefsizin bizden olması mümkün değil!" (Neyzen Teyfik)"