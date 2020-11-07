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RTÜK'ten, fenomen dizi "Sadakatsiz"e ceza!

Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz'e, evlilik dışı ilişkileri normal gibi gösterdiği ve çocuklara kötü örnek olduğu gerekçesiyle RTÜK tarafından idari para cezası verdi.

RTÜK'ten, fenomen dizi "Sadakatsiz"e ceza!

Yayın hayatına yeni başlayan Sadakatsiz dizisinde evli ve bir çocuk babası Volkan, genç bir kadını hamile bıraktı. İhaneti öğrenen eş ise intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu. Yayınlandığı günden beri tepkilerin odağında olan dizi için RTÜK de ceza kesti.

İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

RTÜK 'evlilik dışı ilişkileri normal gibi gösteren, çocuk ve gençleri olumsuz yönde etkileyebilecek rol modeller oluşturan' Sadakatsiz dizisinin yayınlandığı Kanal D'ye idari para cezası uygulanasını kararlaştırdı.

RTÜK'ten, fenomen dizi "Sadakatsiz"e ceza!

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği sahip kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Ayrıca aldatıldığı kadın hastasının kızıdır ve kız hamiledir. Bunu öğrenen kadın ise kendisini aldatan eşinden intikam almak için eşinin yakın arkadaşı ile cinsel ilişkiye girer.

RTÜK'ten, fenomen dizi "Sadakatsiz"e ceza!

 

RTÜK'ten, fenomen dizi "Sadakatsiz"e ceza!

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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