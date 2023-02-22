Ruairi Keating kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruairi Keating Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruairi Keating adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruairi Keating Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruairi Keating 16 Temmuz 1995 tarihinde Westport, Mayo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruairi Keating Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cork City FC futbol takımında oynamaktadır. Cork City FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ruairi Keating'nin Cork City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruairi Keating Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RuairiKeating

Ruairi Keating Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruairi Keating isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruairi Keating Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruairi Keating futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Sligo Rovers

16 Şubat 2014 yılında Finn Harps

30 Haziran 2014 yılında Sligo Rovers

20 Şubat 2015 yılında Finn Harps

30 Haziran 2015 yılında Sligo Rovers

18 Ocak 2016 yılında Galway United

7 Temmuz 2016 yılında Finn Harps

9 Şubat 2017 yılında Torquay

24 Ocak 2020 yılında Gateshead

1 Ocak 2021 yılında Galway United

1 Ocak 2022 yılında Cork City

Ruairi Keating Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruairi Keating şuan Cork City FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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