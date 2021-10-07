Ruam ne demek, TDK'ya göre Ruam kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ruam ne demek? Ruam TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ruam kelimesi. Peki ruam ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ruam nedir, ruam kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Ruam kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Ruam kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

RUAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ruam kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ruam kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ruam kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sakağı

