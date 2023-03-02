Ruaridh Donaldson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruaridh Donaldson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruaridh Donaldson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ruaridh Donaldson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ruaridh Donaldson 19 Eylül 1993 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. İskoçya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ruaridh Donaldson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hampton & Richmond Borough futbol takımında oynamaktadır. Hampton & Richmond Borough takımına 12 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ruaridh Donaldson'nin Hampton & Richmond Borough ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ruaridh Donaldson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ruaridh Donaldson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2012 yılında Forfar West End
1 Temmuz 2013 yılında Tayport FC
1 Eylül 2015 yılında Bonnyrigg
1 Temmuz 2017 yılında Stenhousemuir
12 Temmuz 2019 yılında Hampton & Rich.
Ruaridh Donaldson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ruaridh Donaldson şuan Hampton & Richmond Borough takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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