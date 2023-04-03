Ruben Coelho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Coelho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Coelho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Coelho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Coelho 1 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Rúben Oliveira Coelho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Coelho Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Ruben Coelho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paços de Ferreira U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paços de Ferreira U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ruben Coelho'nin FC Paços de Ferreira U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ruben Coelho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Coelho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2022 yılında Paços F. U19

Ruben Coelho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Coelho şuan FC Paços de Ferreira U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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