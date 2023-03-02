Ruben Diez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Diez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Diez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Diez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Diez 18 Ağustos 1993 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Rubén Díez Adán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Diez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emartsoccer yapmaktadır. Ruben Diez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo La Coruña futbol takımında oynamaktadır. Deportivo La Coruña takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ruben Diez'nin Deportivo La Coruña ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruben Diez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Diez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruben Diez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Diez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Valdefierro

1 Temmuz 2013 yılında AD Almudévar

17 Temmuz 2014 yılında CD Ebro

1 Temmuz 2015 yılında Dep. Aragón

1 Temmuz 2016 yılında SD Tarazona

10 Temmuz 2018 yılında CD Teruel

21 Ocak 2019 yılında Castellón

16 Ağustos 2021 yılında CD Tenerife

3 Ağustos 2022 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2023 yılında CD Tenerife

Ruben Diez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Diez şuan Deportivo La Coruña takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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