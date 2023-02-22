Ruben Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Garcia 23 Ekim 1998 tarihinde Elche şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Rubén García Canales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Garcia Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RGFOOTBALL yapmaktadır. Ruben Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 31 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Ruben Garcia'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruben Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruben Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Barça U19

1 Temmuz 2016 yılında Elche Juvenil A

1 Temmuz 2017 yılında Elche Ilicitano

5 Ağustos 2018 yılında Castellón

8 Temmuz 2019 yılında Atl. Levante

31 Ağustos 2020 yılında Asteras Tripoli

Ruben Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Garcia şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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