Ruben Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Junior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Junior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Junior 18 Ocak 2000 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Ruben Soares Junior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Junior Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 37 Sport yapmaktadır. Ruben Junior, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tonbridge Angels futbol takımında oynamaktadır. Tonbridge Angels takımına 16 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ruben Junior'nin Tonbridge Angels ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ruben Junior Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Junior isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruben Junior Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Junior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Biggleswade Town

1 Kasım 2019 yılında Three Bridges

31 Ocak 2020 yılında Grays Athletic FC

8 Eylül 2020 yılında Billericay

3 Temmuz 2021 yılında Queen o. t. S.

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2022 yılında Tonbridge

Ruben Junior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Junior şuan Tonbridge Angels takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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