Ruben Laugs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Laugs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Laugs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ruben Laugs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ruben Laugs 17 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ruben Laugs Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V4S yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
VVV-Venlo U21 futbol takımında oynamaktadır. VVV-Venlo U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ruben Laugs'nin VVV-Venlo U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ruben Laugs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ruben Laugs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında VVV-Venlo U18
1 Temmuz 2022 yılında VVV-Venlo U21
Ruben Laugs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ruben Laugs şuan VVV-Venlo U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?VVV-Venlo (2017-)
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