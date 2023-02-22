Ruben Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Martinez 8 Aralık 1989 tarihinde Mahón şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Rubén Martínez Granja şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Martinez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruben Martinez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ruben Martinez'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ruben Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruben Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Barça U19

1 Temmuz 2008 yılında Málaga B

1 Temmuz 2009 yılında Premià

1 Ağustos 2010 yılında Alicante

1 Temmuz 2011 yılında Celta Vigo B

1 Temmuz 2013 yılında CD Alcoyano

30 Haziran 2014 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2015 yılında Sant Andreu

22 Temmuz 2015 yılında La Hoya Lorca

6 Temmuz 2016 yılında Llagostera

1 Temmuz 2017 yılında UD Melilla

24 Ocak 2018 yılında UD Logroñés

11 Ağustos 2021 yılında Albacete

1 Ocak 2023 yılında PAS Lamia

Ruben Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Martinez şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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