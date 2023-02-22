Ruben Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruben Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ruben Martinez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ruben Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ruben Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Martinez 8 Aralık 1989 tarihinde Mahón şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Rubén Martínez Granja şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Martinez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ruben Martinez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ruben Martinez'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ruben Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Ruben Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Barça U19

1 Temmuz 2008 yılında Málaga B

1 Temmuz 2009 yılında Premià

1 Ağustos 2010 yılında Alicante

1 Temmuz 2011 yılında Celta Vigo B

1 Temmuz 2013 yılında CD Alcoyano

30 Haziran 2014 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2015 yılında Sant Andreu

22 Temmuz 2015 yılında La Hoya Lorca

6 Temmuz 2016 yılında Llagostera

1 Temmuz 2017 yılında UD Melilla

24 Ocak 2018 yılında UD Logroñés

11 Ağustos 2021 yılında Albacete

1 Ocak 2023 yılında PAS Lamia

Ruben Martinez kimdir

Ruben Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Martinez şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Desconocido: CE Sant Gabriel (-2006)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ruben Martinez nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Nikoloz Ninua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikoloz Ninua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikoloz Ninua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikoloz Ninua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruairi Keating kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruairi Keating Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ruairi Keating kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruairi Keating Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vasilios Kitsakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Kitsakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vasilios Kitsakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vasilios Kitsakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cian Murphy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cian Murphy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cian Murphy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cian Murphy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi