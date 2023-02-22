Ruben Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Perez 26 Nisan 1989 tarihinde Écija şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Rubén Salvador Pérez del Mármol şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Perez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Ruben Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ruben Perez'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ruben Perez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rubenperez_21_/

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Ruben Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ruben Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Atl. Madrid B

1 Temmuz 2010 yılında Atlético Madrid

1 Ağustos 2010 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2011 yılında Atlético Madrid

1 Ağustos 2011 yılında Getafe

30 Haziran 2012 yılında Atlético Madrid

1 Temmuz 2012 yılında Betis

30 Haziran 2013 yılında Atlético Madrid

16 Temmuz 2013 yılında Elche CF

30 Haziran 2014 yılında Atlético Madrid

3 Temmuz 2014 yılında Torino

21 Ocak 2015 yılında Atlético Madrid

22 Ocak 2015 yılında Granada

30 Haziran 2015 yılında Atlético Madrid

7 Ağustos 2015 yılında Granada

9 Ağustos 2016 yılında CD Leganés

30 Haziran 2018 yılında Granada

6 Temmuz 2018 yılında CD Leganés

14 Temmuz 2021 yılında Panathinaikos

Ruben Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Perez şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Ruben Perez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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