Ruben Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Rodrigues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Rodrigues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Rodrigues 2 Ağustos 1996 tarihinde Oliveira de Azeméis şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Portekiz,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Rúben da Rocha Rodrigues şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Rodrigues Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fred Sportsmanagement yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Notts County futbol takımında oynamaktadır. Notts County takımına 7 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Ruben Rodrigues'nin Notts County ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ruben Rodrigues Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Rodrigues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruben Rodrigues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Rodrigues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Wilhelmina Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Wilhelmina B.

1 Temmuz 2017 yılında VV Gemert

1 Temmuz 2018 yılında FC Den Bosch

23 Ocak 2019 yılında De Treffers

30 Haziran 2019 yılında FC Den Bosch

7 Ağustos 2020 yılında Notts County

Ruben Rodrigues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Rodrigues şuan Notts County takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Boskant (2005-2009), FC Den Bosch (2009-2012), Wilhelmina Boys (2012-2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.